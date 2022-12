El look del día – diciembre 28, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: IG/Bendito Closet Style Carmen Villalobos, Marjorie De Sousa y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos, Robert Villalobos ¡Qué guapa! Paralizó las redes con un bikini verde neón de infarto de Luxury Boutique en Barranquilla. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Marjorie De Sousa Marjorie De Sousa Credit: Media Concepts PR En una de las más recientes ediciones de La mesa caliente, la venezolana arrasó con este conjunto rosa, botas blancas y su cabello en ondas suaves. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: IG/Bendito Closet Style La presentadora dio lección de estilo invernal con esta propuesta chic de suéter blanco, falda a cuadros y botas rosa elegido por la estilista Denise del Pino. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Andrea Meza Andrea Meza, Miss Universo, look del día Credit: IG/Bendito Closet Style También vimos a la exmiss Universo portando un look elegido por Del Pino, llevando un vestido blanco de House of Zil. 4 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer López, Look del día Credit: x17/The Grosby Group ¡La diva del Bronx también viste atuendos cómodos y casuales! Para salir de compras, eligió una camiseta de Selena y pantalones anchos con estampado floral. 5 de 9 Ver Todo Bárbara de Regil Barbara de Regil Credit: IG/Barbara de Regil Nos dejó boquiabiertas con el conjunto rojo que llevó para celebrar la Navidad que mostró sus abdominales tonificados. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Salas Michelle Salas Credit: IG/Michelle Salas Muy chic y navideña lució la influencer con esta propuesta monocromática roja de vestido con recortes atrevidos y botas altas. 7 de 9 Ver Todo Chiky Bombom Chiky Bombom Credit: IG/Chiky Bombom Chic y muy esbelta lució la presentadora con este conjunto rosa, botas a juego y su cabello al natural. 8 de 9 Ver Todo Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio, look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group La modelo salió de compras en Los Angeles portando un atuendo casual de sueter color crema y jeans negros. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

