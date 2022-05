El look del día - mayo 20, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Adamari López Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Alessandra Ambrosio, Adamari López y Marlene Favela son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio, look del dia Credit: Arnold Jerocki/GC Images Captamos a la modelo brasileña en Cannes ataviada con este coqueto minivestido blanco con vuelos y cutouts, que combinó con sandalias amarillas y un minibolso de Bottega Veneta. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Adamari López Este ceñido vestido azul real con delicados cutouts le sentó de maravilla a la esbelta figura de la presentadora. 2 de 9 Ver Todo Ciara Ciara, look del dia Credit: Gotham/FilmMagic La cantante acaparó todas las miradas al llegar a un evento con este revelador minivestido negro que dejaba ver sus largas piernas y tonificado abdomen. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Anne Hathaway Anne Hathaway, look del dia Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La talentosa actriz se lució en Cannes con este hermoso minivestido de Gucci, que combinó con sandalias plateadas de plataforma. 4 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria, look del dia Credit: Daniele Venturelli/WireImage La actriz y empresaria sigue causando sensación en Cannes gracias a increíbles looks como este fabuloso traje negro con cutouts de Roberto Cavalli. 5 de 9 Ver Todo Paula Echevaría Paula Echevarria, look del dia Credit: Angel Diaz Briñas/Europa Press via Getty Images Para asistir a la premier, en Madrid, la actriz española eligió este clásico vestido negro, que combinó con sandalias atadas al tobillo. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Chastain Eva longoria, look del dia Credit: Jason Mendez/Getty Images La actriz llegó a un evento, en Nueva York, con este conjunto rosado de pantalón y chaqueta, que complementó con una camisa blanca y zapatos negros de punta. 7 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz mexicana combinó su coqueto minivestido crema con vuelos, con tenis, un minibolso y un moño alto. 8 de 9 Ver Todo Michelle Salas Michelle salas, look del dia Credit: Edward Berthelot/GC Images Quedamos fascinadas con este conjunto rosado, de pantalón, chaqueta y crop top, que lució la socialité en Cannes. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - mayo 20, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.