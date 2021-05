El look del día - mayo 21, 2021 Por Yolaine Díaz Skip gallery slides ellipsis Más Applications Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia, look de amarillo, Hoy dia Credit: Instagram/Adamari López Encontramos muchas celebridades ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks que seguro vas a querer copiar porque son perfectos para esta temporada. Kendall Jenner, Pamela Silva y Migbelis Castellanos Estefan son algunas de las famosas que forman parte de la galería de hoy. Aquí tenemos de todo un poco. Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorito. Empezar galería Adamari López Adamari Lopez, look del dia, look de amarillo, Hoy dia Credit: Instagram/Adamari López Ahora sí que quedamos boquiabiertos con lo esbelta que lució la presentadora con este fabuloso look amarillo. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Kendall Jenner Kendall Jenner, pantalon verde con estampado animal, tequila 818 Credit: 2021 Backgrid/The Grosby La modelo salió a promocionar su tequila y para la ocasión eligió este look de pantalón de talle alto, camiseta crema y tenis. 2 de 9 Applications Ver Todo Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos, look del dia, sexy vestido Credit: Instagram/Migbelis Castellanos La presentadora mostró sus tonificadas piernas con este coqueto minivestido blanco, que combinó con cómodos tenis. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Nicky Hilton Nicky Hilton, look del dia, vestido con estampado floral, New York Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Captamos a la socialité en las calles de Nueva York ataviada con este hermoso y femenino vestido con estampado floral y capa, que complementó con zapatos rosados con tachuelas de Valentino, y un bolso del mismo color. 4 de 9 Applications Ver Todo Pamela Silva Pamela silva, look del dia, vestido estampado, primer impacto Credit: Instagram/Pamela Silva Hermosa lució la presentadora de noticias con este vestido negro y blanco con mangas tipo globo. 5 de 9 Applications Ver Todo Hailey Bieber Hailey Bieber, minivestido negro, bolso verde neon Credit: 2021 Splash News/The Grosby Group Queremos este llamativo clutch verde neón con el que la modelo combinó su sexy minivestido negro. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Letizia Reina Letizia, look del dia, look del blanco Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Su majestad acaparó todas las miradas con este atuendo de pantalón blanco de talle alto y top del mismo color con vuelos. ¡Qué moderna! 7 de 9 Applications Ver Todo Reina Máxima de Holanda Reina Maxima de holanda Credit: 2021 DPA Gruppe/The Grosby Como de costumbre, su majestad dio cátedra de estilo con este elegante y fabuloso look. ¡Queremos el cinturón! 8 de 9 Applications Ver Todo Scarlet Gruber scarlet gruber, look del dia, mexico Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La actriz llegó a una velada en la Ciudad de México con este look de falda midi de seda, blusa verde, jacket de mezclilla y zapatos rojos de punta. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

