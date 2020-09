El look del día - septiembre 4, 2020 Por Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Un nuevo día Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la covid-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Alessandra Ambrosio Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group La modelo lució como toda una adolescente con este minivestido azul con estampado floral. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Demi Lovato Image zoom Instagram/Demi Lovato La cantante acaparó todas las miradas con este llamativo conjunto con estampado tropical de pantalón, chaqueta y top con pronunciado escote, que complementó con sandalias verde neón. 2 de 9 Applications Ver Todo Adamari López Image zoom Instagram/Un nuevo día Mira lo fresca y esbelta que lució la querida presentadora con este look de pantalón con lunares y top blanco con pronunciado escote. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Jessica Rodríguez Image zoom Instagram/Jessica Rodríguez La reportera de Despierta América (Univision), lució muy cute con este look de minifalda blanca de mezclilla, croptop naranja con mangas abullonadas y tenis. 4 de 9 Applications Ver Todo Maity Interiano Image zoom Instagram/Maity Interiano Hermosa lució la reportera con este femenino vestido maxi con estampado floral, que combinó con sandalias cremas atadas al tobillo. 5 de 9 Applications Ver Todo Paula Echevarría Image zoom Instagram/Paula Echevarría Quedamos fascinadas con este fabuloso vestido maxi con estampado floral que la actriz complementó con un sombrero fedora y un bolso de mimbre. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Máxima Image zoom 2020 DDP Images/The Grosby Group Fina y elegante lució su majestad con este atuendo blanco de pantalón de talle alto y delicada blusa, que combinó con una bufanda del mismo color y zapatos de punta. 7 de 9 Applications Ver Todo Roxana Castellanos Image zoom Instagram/Roxana Castellanos La presentadora y comediante mexicana llegó a los estudios de Cuéntamelo ya ataviada con este pantalón negro de cuero, blusa blanca oversized y zapatos rojos de punta. 8 de 9 Applications Ver Todo Vielka Valenzuela Image zoom Instagram/Vielka Valenzuela Nos encantó este hermoso vestido multicolor con escote profundo que portó la presentadora dominicana. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

