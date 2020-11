Close

El look del día - noviembre 4, 2020 Por Yolaine Díaz Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Un nuevo día Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la COVID-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y yendo a eventos ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Greeicy Image zoom Credit: Instagram/Greeicy La cantante mostró su tonificada figura con este croptop blanco, que combunó con un pantalón crema deportivo, tenis y sombrero. ¡Qué linda! 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Olivia Palermo Image zoom Credit: 2020 Instar Images/The Grosby Group La socialité llevó el look perfecto para estos día de otoño, vestido tipo suéter, gabardina y botas a la rodilla. 2 de 10 Applications Ver Todo Adamari López Image zoom Credit: Instagram/Un nuevo día La presentadora posó muy sonriente para la cámara y le mostró a sus seguidores este lindo jumpsuit color verde que le sentaba de maravilla a su nueva figura. Este es el color perfecto para el momento que está viviendo el país, ¿no crees? 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Jennifer López Image zoom Credit: 2020 Backgrid/The Grosby Group La cantante eligió un vestido crema tipo suéter y sandalias marrones de plataforma, para salir a cenar con su prometido. 4 de 10 Applications Ver Todo Karla Martínez Image zoom Credit: Instagram/Karla Martínez Queremos este coqueto minivestido marrón de cuero, que la presentadora complementó con fabulosos zapatos de punta con flecos. 5 de 10 Applications Ver Todo Angelique Boyer Image zoom Credit: Instagram/Programa Hoy Ataviada con un minivestido estampado y botas por encima de la rodilla, llegó la actriz los estudios del programa Hoy (Televisa), en la Ciudad de México. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Carmen Villalobos Image zoom Credit: Instagram/Carmen Villalobos Para disfrutar de la ciudad de Bogotá, la actriz colombiana optó un cómodo look que incluía pantalón negro, croptop rosado y riñonera. 7 de 10 Applications Ver Todo Cynthia Urias Image zoom Credit: Instagram/Cynthia Urias Para una de las más recientes transmisiones de el programa Cuéntamelo ya (Televisa), la conductora eligió este ceñido vestido de manga larga y cuello. 8 de 10 Applications Ver Todo Chiquibaby Image zoom Al igual que su compañera Adamar López, la presentadora eligió el color verde para lucirlo el día después de las elecciones. ¿Estarán queriendo darnos un mensaje? 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Suki Waterhouse Image zoom Credit: Mark Boland/Getty Images La actriz se paseó por las calles de Londres ataviada con un minivestido negro, abrigo a cuadros y zapatos planos. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Close Login

Close View image El look del día - noviembre 4, 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.