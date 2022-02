El look del día - febrero 1, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Olivia Palermo, Adamari López y Halle Berry son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Carmen Villalobos Carmen Villalobos, look del dia Credit: Instagram/Carmen Villalobos Bella lució la actriz colombiana con este vestido rojo maxi que combinó con un top rojo vino y sandalias cremas con pedrería. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina La presentadora combinó su sexy minifalda de cuero, con botas por encima de la rodilla y elegante blusa crema de seda. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora lució más esbelta que nunca con este hermoso vestido blanco de manga larga. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Galilea Motijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mostró piernas con este look de minivestido negro, botas por encima de la rodilla y abrigo oversized. 4 de 9 Ver Todo Halle Berry Hally Berry, look del dia Credit: Frazer Harrison/WireImage Como toda una adolescente lució la actriz con este coqueto minivestido negro con vuelos y falda tipo globo. 5 de 9 Ver Todo Irina Shayk Irina Shayk, look del dia Credit: 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Captamos a la modelo en las calles de Nueva York ataviada con leggings negros, abrigo el mismo color y botas a la rodilla. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kelly Rowland Halle Berry, look del dia Credit: Frazer Harrison/WireImage Nos encantó este conjunto de falda con vuelos y crop top que llevó a talentosa cantante. 7 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz mexicana se puso este cómodo look de jeans skinny, suéter crema y botas por encima de la rodilla, para dar un paseo por las calles de la Ciudad de México. 8 de 9 Ver Todo Olivia Palermo Olivia Palermo, look del dia Credit: 2022 The Image Direct/The Grosby Group La socialité se protegió muy bien del frío para salir a pasear por las frías calles de Nueva York. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - febrero 1, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.