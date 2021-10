El look del día - octubre 12, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Hoy día No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Marlene Favela, Cardi B y Adamari López son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta Con este minivestido negro con vuelos, la presentadora mexicana presumió sus tonificadas piernas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Cardi B Cardi B, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la rapera llegando a un restaurante con este look de pantalón morado, top de brillo y sandalias plateadas. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Hoy día La presentadora vuelva a cautivar con su atuendo. Mira que bella luce con este minivestido rosado con los hombros al descubierto y vuelos. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Giselle Blondet Giselle Blondet, look del dia Credit: Instagram/Nuestra Belleza Latina El pasado domingo, la puertorriqueña fungió como presentadora de la nueva temporada de Nuestra Belleza Latina (Univision), y para la ocasión eligió este elegante traje rojo de un solo hombro con abertura frontal. 4 de 9 Ver Todo Greidys Gil Greidys Gil, look del dia Credit: Instagram/Greidys Gil En el más reciente episodio de Nuestra Belleza Latina (Univision), vimos a la exreina de belleza ataviada con este vestido negro de manga larga con cutouts. 5 de 9 Ver Todo Kirsten Dunst Kristen Dunst, look del dia Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Netflix) La actriz asistió a un evento con este hermoso y elegante vestido verde con estampado floral, de Erdem. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lourdes Stephen Lourdes Stephen, look del dia Credit: Instagram/Sal y pimienta Radiante lució la presentadora con este minivestido verde de un solo hombro, que complementó con sandalias del mismo color tipo gladiador y accesorios dorados. 7 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Nos encantó este fabuloso look otoñal que portó la actriz mexicana. ¡Lo queremos! 8 de 9 Ver Todo Victoria Beckham Victoria Beckham, look del dia Credit: Gotham/GC Images Vimos a la diseñadora en las calles de Nueva York, ataviada con este moderno look de pantalón amarillo de talle alto, suéter rojo y bolso verde, de Bottega Veneta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

