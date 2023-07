El look del día – julio 6, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari López Credit: IG/Adamari López Clarissa Molina, Galilea Montijo y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Clarissa Molina clarissa molina Credit: IG/clarissa molina Dio lección de estilo veraniego con este minivestido ligero de estampado tropical de Colibri Boutique en Miami. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gamez Credit: IG/Ana Patricia Gamez Disfrutó de un día bajo el sol con un vestido femenino de efecto degradado de su propia tienda, Beashion Boutique. 2 de 7 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo Como una Barbie lució la presentadora con su top rosa y plataformas a juego más un jean de diseño moderno. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Adamari López Adamari López Credit: IG/Adamari López Muy cool y juvenil lució la presentadora en casa con un pantalón blanco y un crop top verde. 4 de 7 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Andrea Meza Muy guapa lució la exmiss Universo mexicana durante su viaje a Cartagena con esta propuesta coral y alpargatas clásicas. 5 de 7 Ver Todo Chiquinquirá Delgado Chiquinquira Delgado Credit: IG/Chiquinquira Delgado Como una veinteañera lució la presentadora con un bikinazo verde, un short blanco y una blusa a juego. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Biby Gaytán Biby Gaytán Credit: Entrefam/The Grosby Group La actriz siguió la tendencia del verano con un look monocromático blanco que eligió para un evento de Natura en CDMX. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

