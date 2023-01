El look del día – enero 27, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style Migbelis Castellanos, Michelle Salas y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gamez Credit: IG/Ana Patricia Gamez Lució regia vistiendo un vestido rojo vivo de falda asimétrica de su propia tienda, Beashion Boutique. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquinquirá Delgado Chiquinquira Delgado Credit: IG/Chiquinquira Delgado Nos encantó el look cool y casual de cuero que llevó para anunciar el estreno de la próxima temporada de Mira quién baila (Univisión). 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style La querida presentadora nos maravilló con esta propuesta verde con tacones a juego elegida con la ayuda de la estilista Denise del Pino y un recogido chic. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos Credit: IG/Migbelis Castellanos ¡Qué guapa! La reina de belleza derritió las redes con este vestido ceñido de mangas largas que complementó con botas negras. 4 de 9 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Bendito Closet Style Con pedrería en su cabello al estilo Gen Z y un traje ceñido de Bebe, la exmiss Universo lució más joven que nunca. 5 de 9 Ver Todo Francisca Francisca Credit: IG/Francisca Disfrutó de un viernes casual vistiendo un blazer lila, blusa amarilla y unos jeans clásicos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Salas Michelle Salas Credit: GTres/ Grosby Group Lució muy chic durante un paseo en Madrid con un bolso de Chanel y un suéter oversized que queremos para nuestros propios guardarropas. 7 de 9 Ver Todo Chiky BomBom Chiky Bombom Credit: IG/Chiky Bombom Llegó al set de Hoy Día (Telemundo) portando un set verde lima de crop top y pantalones anchos que acentuó con sandalias blancas. 8 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: IG/Karla Martinez La presentadora se unió a la tendencia fucsia con un blazer en el color del año sobre un atuendo negro y botas de estampado de cebra. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – enero 27, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.