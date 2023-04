El look del día – marzo 31, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari López Credit: IG/Adamari López Nadia Ferreira, Migbelis Castellanos y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Ana Bárbara Ana Bárbara Credit: IG/Ana Bárbara Siempre sensual, la cantante calentó las redes con un minivestido negro, botas militares y gafas cool. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos Credit: IG/Migbelis Castellanos Radiante lució la reina de belleza presumiendo piernas con un minivestido verde que resaltó el color de sus ojos. 2 de 8 Ver Todo Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Backgrid/The Grosby Group La esposa de Marc Anthony disfrutó de un paseo en Miami vistiendo un vestido de seda estilo tie dye, un bolso rosa y sandalias de cuero. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Adamari López Adamari López Credit: IG/Adamari López ¡Qué guapa! La querida presentadora lució más joven que nunca con este atuendo de blusa con cuello halter y una falda colorida a rayas. 4 de 8 Ver Todo Ninel Conde Ninel Conde Credit: Media Concepts PR La cantante y actriz mexicana lució increíble con este conjunto plateado y un bra top blanco que llevó para asistir a "La mesa caliente". 5 de 8 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Bendito Closet Style Con la ayuda de la estilista Denise del Pino, la exmiss Universo lució muy chic con este traje de Pinkapple Dresses en "Hoy día". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Francisca Francisca Credit: IG/Francisca Para una transmisión de "Despierta américa", la presentadora optó por un look colorido, vistiendo un top al rojo vivo y pantalones amarillos. 7 de 8 Ver Todo Christina Aguilera Christina Aguilera Credit: Steve Granitz/FilmMagic La cantante de raíces ecuatorianas apostó por una prenda de escote atrevido para asistir a los premios GLAAD. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

