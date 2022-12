El look del día - diciembre 2, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Camila Cabello, Adamari López y son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Reina Máxima de Holanda Reina Maxima de holanda Credit: Dutch Press/The Grosby Group Su majestad llegó a un evento con este colorido abrigo estampado, diadema y zapatos de punta, piezas con las que complementó su vestido verde esmeralda. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Helen Mirren Helen Mirren Credit: Steve Granitz/FilmMagic Como de costumbre, la legendaria actriz dio cátedra de estilo con su look. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Nos encantó lo fresca y juvenil que lució la presentadora con este jumpsuit fucsia. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Camila Cabello Camila Cabello Credit: Jon Kopaloff/Getty Images Para asistir a una velada, en Los Ángeles, la actriz y cantante eligió este conjunto rosado de pantalón y chaqueta. 4 de 9 Ver Todo Sharon Stone Sharon Stone Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for The Red Sea International Film Festival Para el evento A conversation with Sharon Stone, la actriz optó por este original e interesante set rosado de pantalón acampanado y chaqueta oversized. 5 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Mega/The Grosby Group La socialité acaparó miradas con este sexy y revelador top strapless que combinó con un pantalón estampado y botas negras por encima de la rodilla. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Francisca Francisca Credit: Instagram/Francisca Este conjunto rojo vino de cuero sintético que portó la presentadora, es perfecto para esta época. 7 de 9 Ver Todo Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gamez Credit: Instagram/Ana Patricia Fabulosa lució la presentadora mexicana con este elegante vestido negro strapless con detalles de plumas, de Beashion Boutique, una opción perfecta para las fiestas. 8 de 9 Ver Todo Ana Claudia Talancón Ana Claudia Talancon Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La bella actriz mexicana llegó a la presentación su nuevo proyecto con este look de falda de cuero de talle alto y top negro con vuelos. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

