El look del día – noviembre 23, 2021

Clarissa Molina, Galilea Montijo y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estos looks y elige tu favorito!

Clarissa Molina
Maravilló en los Emmys internacional con esta propuesta ceñida muy sensual.

Ana Brenda Contreras
En el mismo evento, la actriz lució un traje blanco asimétrico que le dio un look del viejo Hollywood.

Reina Letizia
Junto al rey Felipe, su majestad partió a Suecia luciendo un saco rojo vivo, pantalones anchos negros y botas a juego.

Adamari López
Muy chic quedó la presentadora con esta propuesta blanca y negra.

Galilea Montijo
Impactó en las redes con este look monocromático negro y botas de tacón transparente.

Emeraude Toubia
Lució regia con un traje azul real adiamantado y con detalles de terciopelo.

Reina Máxima
¡Que vivan los looks monocromáticos! La reina nacida en Argentina maravilló con un atuendo anaranjado.

Hailee Steinfeld
La actriz joven pisó fuerte sobre la alfombra con este pantsuit moderno.

Sandra Bullock
¡Los pantsuits morados están marcando tendencia! Nos encantó esta versión de terciopelo.

