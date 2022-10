El look del día - octubre 18, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Valentina Ferrer, Adamari López y Bella Hadid son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Bella Hadid Bella Hadid Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images Con este fabuloso vestido dorado con escote profundo, llegó la modelo a una gala en la Ciudad de Nueva York. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Lea Michele Lea Michele Credit: Gotham/Getty Images La actriz acaparó miradas al llegar al mismo evento con este traje dorado de una sola manga, pronunciada abertura lateral y cutout. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora parece toda una muñeca con este hermoso vestido naranja. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Freida Pinto Freida Pinto Credit: Taylor Hill/WireImage Sobria y elegante lució la actriz con este conjunto blanco de pantalón de talle alto, top top y chaqueta. 4 de 9 Ver Todo Kate del Castillo <p>Para ir a la fiesta de estreno de la nueva temporada de La reina del Sur, la actriz mexicana eligió este moderno minivestido naranja con cuello halter. </p> Para ir a la fiesta de estreno de la nueva temporada de La reina del Sur, la actriz mexicana eligió este moderno minivestido naranja con cuello halter. 5 de 9 Ver Todo Melissa Marty Melissa Marty Credit: Jerod Harris/Getty Images La actriz llegó a un evento en Costa Mesa, California, ataviada con este look de pantalón negro y top strapless con vuelos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Valentina Ferrer Valentina Ferrer Credit: Gotham/Getty Images La modelo, pareja de J Balvin, deslumbró en un evento en Nueva York con este look chic y moderno. 7 de 9 Ver Todo Zoë Saldaña Zoe Saldana Credit: Leon Bennett/Getty Images for Netflix Nos encantó este set de cuero color camello de falda y top strapless, que portó la talentosa actriz. 8 de 9 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza Credit: Instagram/Andrea Meza Regia lució la exreina universal con este sexy vestido con abertura frontal. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

