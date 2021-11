El look del día - noviembre 8, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Adamari López No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Dua Lipa, Adamari López y Migbelis Castellanos son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Daniela Álvarez Daniela Alvarez, look del dia Credit: Instagram/Daniela Álvarez La jueza de Nuestra Belleza Latina (Univisión), cautivó con este look de falda de brillo asimétrica y moderno top con escote profundo. ¡Regia! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Dakota Johnson Dakota Johnson, look del dia Credit: Vivien Killilea/Getty Images for Netflix Para asistir a la presentación de su nueva película, la actriz eligió este clásico conjunto crema de pantalón y chaqueta. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Adamari López Este fabuloso minivestido negro con lunares blancos y lazo oversized, hizo que la presentadora luciera como una muñeca. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Dua Lipa Dua Lipa, look del dia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock/The Grosby Group Muy sexy lució la cantante con este look monocromático. 4 de 9 Ver Todo Maggie Gyllenhaal Maggie Gyllenhaal, look del dia Credit: Vivien Killilea/Getty Images for Netflix Con este elegante conjunto azul de palazzos y chaqueta, llegó la actriz a la presentación de la película The Lost Daughter, en la cual fungió como directora. 5 de 9 Ver Todo Hailee Steinfeld Hailee Steinfeld, look del dia Credit: Jerod Harris/Getty Images for Riot Games La talentosa actriz acaparó mirada durante un evento, al que llegó con este conjunto verde limón. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lourdes Stephen Lourdes Stephen, look del dia Credit: Instagram/Lourdes Stephen La presentadora brilló con este coqueto minivestido de lentejuelas. 7 de 9 Ver Todo Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos, look del dia Credit: Instagram/Migbelis Castellanos La venezolana alborotó las redes al posar con este sensual vestido verde limón con cutouts. ¡Wow! 8 de 9 Ver Todo Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta La presentadora mexicana lució como una adolescente con este look de minifalda negra, top de una sola manga y botas de gamuza. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

