El look del día - septiembre 8, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Ana de Armas, Adamari López y Ana Brenda Contreras son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Empire State Realty Trust La modelo llegó al emblemático Empire State de Nueva York con este vestido verde fruncido con abertura frontal\. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Amal Clooney Amal Clooney Credit: Mike Marsland/WireImage La abogada llegó a una velada del brazo de su esposo y ataviada con este elegante vestido verde menta que le quedaba increíble. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora parece una muñequita con este vestido de manga larga con estampado floral. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Ana Brenda Contreras Ana Brenda Contreras Credit: Hector Vivas/Getty Images for STARZPLAY Para asistir a la presentación de su nueva serie Toda la sangre, la actriz mexicana eligió este sexy vestido negro con cutout y pronunciada abertura frontal. 4 de 9 Ver Todo Ana de Armas Ana de Armas Credit: Daniele Venturelli/WireImage Fina y elegante lució la actriz con este minivestido negro que complementó con una chaqueta y delicadas sandalias. 5 de 9 Ver Todo Ana Patricia Gámez Ana Patricia Credit: Instagram/Ana Patricia Hermosa lució la presentadora con este minivestido blanco de manga larga, que complementó con sandalias rosadas atadas al tobillo. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Alba Jessica Alba Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz y empresaria llevando este look tan chic de jeans cropped de talle alto, top negro de seda con detalles de encaje, chaqueta del mismo color y un bolso verde de Chanel. 7 de 9 Ver Todo Julia Roberts Julia Roberts Credit: Karwai Tang/WireImage Con su hermosa sonrisa y este fabuloso vestido combinado con una chaqueta cropped, llegó la querida actriz a la premier, en Londres, de su nueva película Ticket to Paradise. 8 de 9 Ver Todo Reina Máxima de Holanda Reina Maxima Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Su majestad posó frente al emblemático punte de San Francisco con este elegante vestido verde con estampado floral y plises. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

