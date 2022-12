El look del día - diciembre 13, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Salma Hayek, Adamari López y Andrea Legarreta son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Viola Davis Viola Davis Credit: Robin L Marshall/Getty Images Con este elegante vestido negro con tirantes dorados llegó la talentosa actriz a una gala en Beverly Hills. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Zoë Saldaña <p>La actriz acaparó todas las miradas durante la premier, en Hollywood, de su nueva película Avatar: The Way of Water, a la que llegó de la mano de su esposo y con este moderno vestido negro strapless, de Schiaparelli.</p> La actriz acaparó todas las miradas durante la premier, en Hollywood, de su nueva película Avatar: The Way of Water, a la que llegó de la mano de su esposo y con este moderno vestido negro strapless, de Schiaparelli. 2 de 8 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Hermosa lució la presentadora con este vestido tipo esmoquin con botones dorados, que complementó con sandalias cremas de Flor de María. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Andrea Legarreta Andrea Legarreta Credit: Instagram/Andrea Legarreta La presentadora mexicana combinó su fabuloso vestido metálico con un cinturón y botas negras a la rodilla. 4 de 8 Ver Todo Gina Rodríguez Gina Rodriguez Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La actriz mostró su avanzado embarazo con este traje azul de lentejuelas. 5 de 8 Ver Todo Lily Collins Lily Collins Credit: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Muy chic y fabulosa lució la actriz con este look de minivestido, top de cuello alto, chaqueta y zapatos negros de plataforma. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos Credit: Instagram/Migbelis Castellanos La bella venezolana encendió las redes al posar con este sexy minivestido blanco que le sentaba de maravilla a su increíble figura. 7 de 8 Ver Todo Salma Hayek Salma Hayek Credit: Dominik Bindl/Getty Images Este vestido negro de encaje hizo que la actriz luciera increíble. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

