Adamari López, Kim Kardashian y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Ana Patricia Gámez y la reina Letizia son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Adamari López Image zoom Instagram/Un nuevo día La querida presentadora le puso color a los estudios de Un nuevo día (Telemundo), con este vestido amarillo de manga larga. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Kim Kardashian Image zoom Presley Ann/Getty Images for American Influencer Awards La empresaria mostró sus curvas con este ceñido vestido rojo vintage de manga larga con cuello alto y abertura lateral de John Galliano para Christian Dior. 2 de 10 Applications Ver Todo La reina Letizia Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images Radiante y fabulosa lució su magestad con este vestido con estampado floral de manga larga, que combinó con zapatos marrones y un clutch del mismo color. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Ana Patricia Gámez Image zoom Mezcalent La presentadora lució hermosa con este look superotoñal de minivestido de manga larga y botas por encima de la rodilla. 4 de 10 Applications Ver Todo La Chiquibaby Image zoom Instagram/La chiquibaby Como de costumbre la presentadora cautivó con su look. Esta vez la vimos con este moderno jumpsuit negro de un solo hombro que le sentaba de maravilla a su figura. 5 de 10 Applications Ver Todo Jennifer Hudson Image zoom Bryan Bedder/Getty Images for Lincoln Center Fabulosa y muy elegante lució la talentosa cantante con este traje azul real con capa y pronunciado escote, de Tom Ford. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Selena Gómez Image zoom Alberto E. Rodriguez/Getty Images) La cantante llegó a un evento en Beverly Hills ataviada con este vestido de terciopelo bronce de manga larga, un look muy apropiado para el otoño. 7 de 10 Applications Ver Todo Tyra Banks Image zoom Matt Winkelmeyer/Getty Images for American Influencer Awards La legendaria modelo posó como solo ella sabe hacerlo con este conjunto blanco y negro a cuadros de pantalón de talle alto y chaqueta, que combinó con un croptop negro. 8 de 10 Applications Ver Todo Sienna Miller Image zoom Raymond Hall/GC Images Este clásico conjunto de pantalón y chaqueta a rayas, combinado con un top blanco, hizo que la actriz luciera clásica y chic. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image Adamari López, Kim Kardashian y más en El look del día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.