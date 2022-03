El look del día - marzo 29, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Adamari López No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Sarah Jessica Parker, Kate Middleton y Adamari López son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Nicole Suárez Nicole Suarez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Este ceñido y elegante vestido crema de cuello alto, dejó ver la increíble figura de la presentadora de noticias. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Reina Máxima Reina Maxima, look del dia Su majestad llamó la atención cuando llegó a una velada con este look de falda morada, blusa del mismo color, zapatos crema y clutch rosado pastel. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Adamari López La presentadora regresó a Hoy día (Telemundo), con mucha energía y ataviada con este ceñido vestido azul pastel de un solo hombro. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Hermosa lució la presentadora mexicana con este minivestido estampado de manga larga. 4 de 9 Ver Todo Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker, look del dia Credit: Bruce Glikas/WireImage Como princesa lució la actriz con este traje rosado con tul y pedrería, de Prabal Gurung. 5 de 9 Ver Todo Karina Banda Karina Banda, look del dia Credit: Cortesía La presentadora arrancó suspiros con este sexy minivestido morado que le sentaba de maravilla a su figura. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kate Middleton Kate Middleton, look del dia Credit: Samir Hussein/WireImage Fina y elegante lució la duquesa con este vestido negro con lunares de Alessandra Rich, que combinó con zapatos de punta y un fabuloso sombrero. 7 de 9 Ver Todo Marisol González Marisol gonzalez, look del dia Credit: Instagram/Marisol González La presentadora mexicana alborotó con este sexy minivestido de lentejuelas con transparencias, que complementó con zapatos morados de punta. 8 de 9 Ver Todo Marisol Terrazas marisol Terrazas, look del dia Credit: Instagram/Programa Hoy Para visitar los estudios del programa Hoy (Televisa), la cantante eligió este look de jeans blancos de talle alto y blusa estampada con mangas tipo globo. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

