El look del día - febrero 14, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Cortesía No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Khloé Kardashian, Adamari López y Clarissa Molina son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Clarissa Molina Adamari Lopez, look del dia Credit: 2022 ARMimage/The Grosby Group Con este look casual de jeans y top blanco con vuelos, llegó la presentadora a una fiesta en Puerto Rico. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Danna García Danna Garcia, look del dia Credit: Instagram/Hoy día La querida actriz llegó a los estudios de Hoy día (Telemundo) ataviada con este minivestido blanco tipo esmoquin, que combinó con sandalias cremas atadas al tobillo. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Cortesía La presentadora celebró, en Hoy día (Telemundo, el Día del amor y la amistad con este coqueto vestido rojo de manga larga. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Nicole Scherzinger Nicole Scherzinger, look del dia Credit: Alberto E. Rodriguez/Getty Images Con este sexy atuendo de falda blanca con abertura frontal, top con pronunciado escote y chaqueta, llegó la cantante a una velada en Hollywood, CA. 4 de 9 Ver Todo Katie Holmes Katie Holmes, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz se fue a un desfile de moda en Nueva York con este conjunto blanco de pantalón y chaqueta, que complementó una gabardina negra. 5 de 9 Ver Todo Khloé Kardashian Khloe Kardashian, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La socialité mostró su esbelta figura con este ceñido jumpsuit negro . 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Olivia Culpo Olivia Culpo, look del dia Credit: Alberto E. Rodriguez/Getty Images La modelo lució regia con este sexy conjunto de verde limón de minifalda y crop top, que combinó con zapatos fucsia y un bolso blanco. 7 de 9 Ver Todo Olivia Palermo Olivia Palermo, look del dia La socialité acaparó todas las miradas en las calles de Nueva York cuando salió a pasear con este look tan chic. 8 de 9 Ver Todo Rihanna Rihanna, look del dia Credit: 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La artista llegó a una fiesta con este fabuloso vestido rojo de cuero que le sentaba de maravilla a su barriga de embarazo. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

