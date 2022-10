El look del día - octubre 28, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Janet Jackson, Adamari López y Chiquinquirá Delgado son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Chiquinquirá Delgado Chiquinquira Delgado Credit: Instagram/Chiquinquirá Delgado Muy cool y chic lució la presentadora con este look de pantalón de cuero, suéter color magenta y botines. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Elizabeth Hurley Elizabeth Hurley Credit: Noam Galai/Getty Images for BCRF Con este sobrio y delicado vestido rosado, llegó la actriz a una velada en Nueva York. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora ya regresó de sus vacaciones y eligió este elegante conjunto estampado para su regreso al trabajo. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Princesa Leonor de España Princesa Leonor de España Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Hermosa lució la joven princesa con este conjunto fucsia de pantalón y chaqueta, que combinó con zapatos del mismo color, un top negro y un clutch 4 de 9 Ver Todo Jackie Guerrido Jackie Guerrido Credit: Instagram/El gordo y la flaca Para fungir como presentadora invitada de El gordo y la flaca (Univision), la presentadora eligió este sencillo look de pantalón rojo de talle alto y top negro con los hombros al descubierto. 5 de 9 Ver Todo Janet Jackson Janet Jackson Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Maison Valentino La cantante llegó a una velada con este fabuloso vestido marrón con cola y un llamativo peinado. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karla Martínez Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez Muy cool y moderna lució la presentadora con este minivestido tipo esmoquin, que complementó con botas a la rodilla. 7 de 9 Ver Todo Olivia Culpo Olivia Culpo Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Maison Valentino Regia lució la modelo con este jumpsuit fucsia con los hombros al descubierto. 8 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Su majestad acaparó todas las miradas al llegar a una velada con este fabuloso vestido de terciopelo con cuello halter. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

