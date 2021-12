¡Adamari López, flaquísima en sus looks previos a la final de Miss Universo! Después de la polémica con Olga Tañón, la bella conductora no pierde la sonrisa y luce sexy su figura de infarto en Israel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después del alboroto que sucedió esta semana alrededor de la polémica de Adamari López y las declaraciones de Olga Tañón que afirmaban que la bella conductora se había sometido a una operación para bajar de peso, la ex de Toni Costa continúa adelante como si nada hubiera pasado y reaparece sonriente en Israel, luciendo una figura que no deja de verse más y más esbelta, sea como sea que lo haya conseguido. Todo el barullo comenzó con unas inocentes declaraciones de Tañón en su cuenta de Instagram en las que puso a Adamari como ejemplo de alguien que ha bajado de peso con ayuda del balón gástrico, y afirmó que si le funcionó es porque también "ha tenido un régimen de ejercicios", algo que podría ser un conflicto para la dieta que promueve Adamari, quien contestó con un par de posts cargados de evidentes indirectas hacia la cantante, aunque nunca confirmó que no se haya sometido a la operación. Olga Tañón pidió disculpas al respecto. El caso es que la mamá de Alaïa ha vuelto a sorprender hoy con su delgadez, con un largo vestido muy sexy en una de las actividades previas a la final de Miss Universo, luciendo su figura cada día más y más estilizada: "Disfrutando todas las actividades de Miss Universe en Israel", escribió bajo la imagen en la que luce este fantástico look. Adamari López Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Que la belleza los acompañe a todos lados!", deseó a sus seguidores bajo este divertido reel en el que podía verse el antes y el después. Ya se había dejado ver como toda una reina en la preliminar donde se eligen a las finalistas del concurso: "Emocionada de haber sido seleccionada como juez para esta edición número 70 de Miss Universe. Hoy fue la preliminar y lo disfruté mucho. Aquí les dejo unas fotitos y el domingo el concurso en vivo". Finalizó recordando que será retransmitido por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Adamari López, flaquísima en sus looks previos a la final de Miss Universo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.