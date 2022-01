El look del día - enero 14, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Kim Kardashian, Galilea Montijo y Adamari López son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alix Aspe Alix Aspe, look del dia La presentadora llegó a los estudios de En casa con Telemundo con este ceñido vestido fucsia, que combinó con zapatos blancos de punta. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Jurka Ana Jurka, look del dia Credit: Instagram/Ana Jurka La presentadora lució muy coqueta con este look de pantalón corto verde, top azul marino de cuello alto y zapatos de punta. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Nos encantó este look que portó la presentadora. Es perfecto para esta temporada. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: Instagram/Hoy día La presentadora celebró su cumpleaños en el estudio de Hoy día (Telemundo), ataviada con este jumpsuit azul marino con vuelos. 4 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Este look de pantalón negro de talle alto, crop top, jacket cropped, modernas botas y correa de cadenas. 5 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La socialité salió a cenar con su nueva pareja con este atuendo de pantalón negro de cuero y suéter gris. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Maribel Guardia Maribel Guardia, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia Regia lució la artista con este vestido maxi con abertura frontal, que combinó con llamativos zapatos multicolor con estoperoles. 7 de 9 Ver Todo Verónica Bastos Veronica Bastos, look del dia Credit: Instagram/En casa con Telemundo La mexicana visitó los estudios de En casa con Telemundo y para la ocasión eligió este minivestido rosado con mangas abullonadas. 8 de 9 Ver Todo Ximena Córdoba ximena cordoba, look del dia Credit: Instagram/En casa con Telemundo Bella lució la colombiana con este vestido naranja maxi, que complementó sandalias cremas de plataforma. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

