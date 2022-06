El look del día - junio 27, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Karla Martínez, Adamari López y Lili Estefan son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Rita Ora Rita Ora, look del dia Credit: 2022 Best Image/The Grosby Group Este llamativo jumpsuit estampado con pronunciado escote, le sentó de maravilla a la figura de la cantante. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Reina Máxima Reina Maxima Credit: 2022 Dutch Press/The Grosby Group Nos encantó este hermoso y elegante vestido mido estampado que eligió su majestad para tomarse unas fotos familiares. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito closet Fabulosa lució la querida presentadora con este look de minifalda fucsia con vuelos y top verde neón de un solo hombro. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Lili Estefan Lili Estefan, look del dia Credit: Instagram/Lili Estefan La querida presentadora combinó su minivestido estampado con sexy sandalias cremas de Gucci. 4 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martínez Para una de las más recientes transmisiones de Despierta América (Karla Martínez), eligió este elegante conjunto estampado de pantalón y camisa, de Zara. 5 de 9 Ver Todo Jessica Biel Jessica Biel, look del dia Credit: Marc Piasecki/WireImage La actriz llegó al desfile de Kenzo, en París, ataviada con este set a cuadros de pantalón y chaqueta, combinado con un crop top negro y una boina. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Heidi Klum Heidi Klum, look del dia Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Captamos a la modelo en las calles de Nueva York con este sexy vestido negro strapless, que complementó con zapatos de punta y un bolso con estampado animal. 7 de 9 Ver Todo Natalie Portman Natalie Portman, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Hermosa lució la actriz con este minivestido de lentejuelas. 8 de 9 Ver Todo Ana Bárbara Ana Barbara, look del dia Credit: Instagram/Ana Bárbara La cantante acaparó todas las miradas con este sensual look que dejaba ver todos sus atributos. ¡Wow! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

