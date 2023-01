El look del día - enero 6, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. La reina Letizia, Adamari López y Kendall Jenner son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta galería de moda. Échale un vistazo y toma nota de las tendencias que llevan tus artists favoritas para que puedas imitar su estilo. Empezar galería Cate Blanchett Cate Blanchett Credit: MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images Regia lució la actriz con este moderno jumpsuit negro de brillo con pronunciado escote. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Kendall Jenner Kendall Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group Nos encantó este vestido maxi estampado que llevó la modelo con botas de punta. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Para uno de los más recientes shows de Hoy día (Telemundo), la querida presentadora eligió este clásico conjunto de pantalón y chaqueta, que complementó con un top con cuello asimétrico y zapatos cremas de punta. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Lili Estefan Lili Estefan Credit: Isntagram/Lili Estefan Hermosa lució la flaca con este minivestido negro que complementó con medias negras opacas y botas. 4 de 9 Ver Todo Nicole Suárez Nicole Suarez Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora de noticias mostró su hermosa figura con este look de falda roja a la rodilla y camisa estampada con mangas tipo globo. 5 de 9 Ver Todo Paula Echevarría Paula Echevarria Credit: Instagram/Paula Echevarria La actriz española posó para sus fans con este look de pantalón negro de cuero, suero rojo vino y abrigo color camello. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Su majestad derrochó elegancia con este fabuloso traje rojo con aplicaciones de encaje. 7 de 9 Ver Todo Sara Corrales Sara Corrales Credit: Instagram/Sara Corrales Este hermoso vestido maxi con estampado floral le quedó hermoso a la actriz colombiana. 8 de 9 Ver Todo Viola Davis Viola Davis Credit: Kevin Winter/Getty Images Quedamos fascinadas con este espectacular traje colorblock que llevó la actriz. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

