El look del día – febrero 9, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style Karina Banda, Migbelis Castellanos y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos Credit: IG/Migbelis Castellanos Muy chic lució la presentadora con esta propuesta clásica de pantsuit negro con botones dorados. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofía Reyes Sofia Reyes Credit: Backgrid/The Grosby Group La joven cantante le dio un toque cool a un atuendo casual con jeans anchos y un blazer largo. 2 de 8 Ver Todo Adamari López Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style Como una veinteañera lució la presentadora con esta pieza asimétrica magenta de Glam Entourage boutique y sandalias coloridas, ambas elegidas por la estilista Denise del Pino. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Bendito Closet Style La reina de belleza mexicana maravilló con esta propuesta en tonos neutros de una blusa de seda y pantalones anchos de lino. 4 de 8 Ver Todo Jennifer López Jennifer López, estilo casual Credit: Backgrid/The Grosby Group En camino al gimnasio, la cantante vistió un atuendo atlético azul celeste, sus gafas aviator esenciales y un bolso de Hermès. 5 de 8 Ver Todo Karina Banda Karina Banda Credit: IG/Karina Banda Divina lució la presentadora con esta romántica propuesta lila de su propia marca, Ave Concept. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kate Middleton Kate Middleton Credit: Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Junto al príncipe William, Kate visitó el museo marítimo de Inglaterra con un vestido rojo vino y botas altas. 7 de 8 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for SKIMS En su pop-up de SKIMS, la empresaria lució más joven que nunca con este conjunto rosa de crop top, leggings y un saco a juego. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

