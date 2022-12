El look del día - diciembre 20, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Claudia Martin, Adamari López y Satcha Pretto son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Chiky Bombom Chiky Bombom Credit: Instagram/Bendito CLoset Para la más reciente edición de Hoy día (Telemundo), la presentadora eligió este conjunto verde militar de pantalón y camisa. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram/Clarissa Molina La presentadora combinó con minivestido tejido con un suéter crema y botines negros. 2 de 8 Ver Todo Adamari López Adamari lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Chic y muy esbelta lució la presentadora con este look de minifalda naranja y blusa morada. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Claudia Martin Claudia Martin Credit: Instagram/Programa Hoy Para visitar los estudios del programa Hoy (Televisa), la bella actriz eligió este femenino minivestido con lunares. 4 de 8 Ver Todo Macarena Achaga Macarena achaga Credit: Instagram/Programa Hoy Quedamos fascinadas con este look tan cool y moderno que portó la talentosa actriz. 5 de 8 Ver Todo Satcha Pretto Satcha Pretto Credit: Instagram/Satcha Pretto La periodista está lista para la fiestas con este jumpsuit rojo que complementó con una blusa blanca de cuello alto y zapatos del mismo color. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marisol González Marisol Gonzalez Credit: Instagram/Marisol González La presentadora deslumbró con este sensual traje negro de Benito Santos. 7 de 8 Ver Todo La reina Letizia <p>Sobria y elegante lució su majestad con este set de pantalón y chaqueta.</p> Sobria y elegante lució su majestad con este set de pantalón y chaqueta. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

