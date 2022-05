El look del día - mayo 30, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería el look del día Credit: Instagram Adamari López Myrka Dellanos, Jacky Bracamontes y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Myrka Dellanos Para celebrar su cumpleaños en la mejor compañía, la conductora eligió un coqueto minivestido negro de un solo hombro con un volante en el escote y ceñido en la cintura que combinó con sandalias metalizadas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López Así de juvenil se veía la puertorriqueña con este conjunto en verde esmeralda de pantalón de cintura elástica y top estilo pañoleta que presumió durante el fin de semana. 2 de 9 Ver Todo Jacky Bracamontes La conductora eligió este romántico vestido de corte evasé y estampado floral en tonos pastel para celebrar la primera comunión de sus hijas Jacky y Caro. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Charlene de Mónaco look del día Credit: Arnold Jerocki/ FilmMagic Para residir el Gran Premio de Fórmula 1, la princesa eligió un enterizo azul bebé con mangas con volumen y escote barco. 4 de 9 Ver Todo Heidi Klum look del día Credit: Arnold Jerocki/ FilmMagic Así de sonriente captamos a la modelo en el Gran Premio de Fórmula1 de Mónaco, con este conjunto de pantalón y blusa blancos con estampado de hojas en distintos colores, grandes lentes de sol y gorra. 5 de 9 Ver Todo Carlota Casiraghi Look del día Credit: Arnold Jerocki/ FilmMagic La socialité tampoco quiso perderse las carreras automovilísticas y eligió un minivestido de Chanel blanco y negro conjuntado con sandalias minimalistas, el clásico bolso acolchado de la Maison y gafas de sol rojas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andie MacDowell Look del día Credit: Daniele Venturelli/ WireImage La veterana actriz asistió a la ceremonia de clausura del glamoroso festival de Cannes con un diseño verde esmeralda satinado, largo hasta los pies y efecto corpiño, que acompaño con un original maquillaje de ojos con pedrería incluida. 7 de 9 Ver Todo Diane Kruger Look del día Credit: Marc Piasecki/ FilmMagic La actriz nos dejó boquiabiertos con este vestido palabra de honor plateado brillante de Ami Paris con un espectacular lazo en la parte trasera. 8 de 9 Ver Todo Simone Ashley Look del día Credit: David M. Benett/ Getty Images La protagonista de la segunda temporada de Bridgerton asistió a una fiesta en Mónaco con este diseño de inspiración lencera en color vino tinto y sandalias joya. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - mayo 30, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.