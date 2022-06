El look del día - junio 21, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Kim Kardashian, Ana Bárbara y Adamari López son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Bárbara Ana Barbara, look del dia Credit: Instagram/Ana Bárbara La cantante mostró su escultural figura con este look de pantalón de talle alto, top de encaje con transparencias y sombrero. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta Feliz y radiante lució la presentadora mexicana con este minivestido amarillo. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Supercoqueta lució la presentadora con este vestido rosado con vuelos. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chiquinquirá Delgado Chiquinquira Delgado, look del dia Credit: Instagram/Chiquinquirá Delgado Nos encantó este conjunto fucsia de falda maxi y crop top strapless que portó la presentadora venezolana. 4 de 9 Ver Todo Giselle Blondet Giselle Blondet, look del dia Credit: Instagram/Giselle Blondet Más esbelta y muy elegante lució la presentadora con este moderno jumpsuit negro. 5 de 9 Ver Todo Jessica Chastain Jessica Chastain, look del dia Credit: Karwai Tang/WireImage Para asistir a una velada, la talentosa actriz optó por este look de pantalón negro de talle alto y blusa de encaje con vuelos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kristen Bell Kristen Bell, look del dia Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images La actriz acaparó miradas en la ciudad de Nueva York con este colorido conjunto. 7 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian, look del dia Credit: Gotham/GC Images Captamos a la empresaria en las calles de Nueva York con este look de leggings, crop top blanco y botas de punta. 8 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Su majestad combinó su clásico vestido camisero con zapatos fucsia de punta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

