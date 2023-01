El look del día - enero 3, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Kylie Jenner, Adamari López y Ana Patricia son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta galería de moda. Échale un vistazo y toma nota de las tendencias que llevan tus artists favoritas para que puedas imitar su estilo. Empezar galería Chiquinquirá Delgado Chiquinquira delgado Credit: Instagram/Chiquinquirá Delgado Captamos a la presentadora disfrutando de Madrid con un cómodo look de pantalón negro, gabardina verde militar, tenis y gorra. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Patricia Gámez Ana Patricia Credit: Instagram/Ana Patricia Este set de pantalón de talle alto y crop top dejó ver la increíble figura de la presentadora mexicana. ¡Regia! 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora empezó el año en el show con el pie derecho y ataviada con este ceñido y elegante vestido negro con blanco. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Hailey Bieber Hailey Bieber Credit: BG041/Bauer-Griffin/GC Images Para salir de compras en Aspen, Colorado, la modelo optó por este atuendo de leggings negros, abrigo oversized, bolso Yves Saint Laurent y botas perfectas para la nieve. 4 de 9 Ver Todo Jessica Carrillo Jessica Carrillo Credit: Instagram/Jessica Carrillo La presentadora de noticias empezó el mes muy festiva con este minivestido rojo que complementó con botas negras por encima de la rodilla. 5 de 9 Ver Todo Karla Martínez karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez Muy chic y moderna lució la mexicana con este fabuloso atuendo. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kendall Jenner Kendall Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group Vimos a la modelo en Aspen, Colorado con este look de jeans, top blanco, abrigo oversized y llamativas botas. 7 de 9 Ver Todo Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group La empresaria acaparó todas las miradas con este sexy jumpsuit que combinó con un fabuloso abrigo de piel. 8 de 9 Ver Todo Paula Echevarría Paula Echevarria Credit: Instagram/Paula Echevarria La actriz española lució muy juvenil con este coqueto minivestido negro que combinó con botas por encima de la rodilla. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

