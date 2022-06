El look del día - junio 8, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Reese Witherspoon, Adamari López y Adria Arjona son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Eva Longoria Eva Longoria, look del dia Credit: Tommaso Boddi/Getty Images La actriz eligió este conjunto crema, de falda maxi y crop top de manga larga, para asistir a una velada en Los Ángeles. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Erika Buenfil Erika buenfil, look del dia Credit: Hector Vivas/Getty Images Con una gran sonrisa y ataviada con un clásico vestido azul marino, llegó la actriz a la premier, en México, de la película Father of the Bride. 2 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/El gordo y la flaca Muy fresca lució la presentadora con este veraniego vestido verde con cutouts. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta Hermosa lució la presentadora mexicana con este vestido rojo de un solo hombro. 4 de 9 Ver Todo Ana Bárbara Ana Barbara, look del dia Credit: Instagram/Ana Bárbara La artista paró el tráfico al pasearse con este fabuloso traje verde esmeralda, de Willfredo Gerardo, que complementó con botas negras por encima de la rodilla. 5 de 9 Ver Todo Adria Arjona Adria Arjona, look del dia Credit: Hector Vivas/Getty Images Femenina y delicada lució la actriz con este delicado vestido blanco. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Como adolescente lució la presentadora con este minivestido estampado, que complementó con un moderno peinado. 7 de 9 Ver Todo Macarena Achaga Macarena Achaga, look del dia Credit: Hector Vivas/Getty Images Con este cool y moderno look llegó la hermosa actriz a la premier, en México, de la película Father of the Bride. 8 de 9 Ver Todo Reese Witherspoon Reese Witherspoon Credit: Jon Kopaloff/WireImage Nos encantó este elegante conjunto morado de pantalón y chaqueta, que la actriz combinó con una camisa blanca y zapatos de punta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

