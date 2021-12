El look del día - diciembre 17, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Sofía Vergara, Adamari López y Priyanka Chopra son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Charlize Theron Charlize Theron, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Capatamos a la actriz cuando salía de una popular tienda ataviada con este look casual de jeans skinny, camiseta negra, botas a la rodilla y abrigo oversized. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora llevó el minivestido que todas necesitamos esta temporada. 2 de 9 Ver Todo Adamari López adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Regia lució la querida presentadora con este coqueto vestido azul turquesa con las mangas abullonadas y vuelos en la parte inferior. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Cynthia Urias Cynthia Urias, look del dia Credit: Instagram/Cuéntamelo ya Para una edición más del show Cuéntamelo ya (Las estrellas), la presentadora eligió este conjunto con estampado animal de minifalda y chaqueta, que complementó con un top negro y zapatos rosados de punta. 4 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Vimos a la atriz con café en mano y este cómodo, pero cool look, de pantalón azul marino, camisa blanca y tenis. 5 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mexicana mostró sus curvas con este sexy minivestido de cuero de un solo hombro. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Galván Michelle Galvan, look del dia Credit: Instagram/Michelle Galván Fresca y juvenil lució la presentadora de noticias con este vestido estampado con mangas abullonadas. 7 de 9 Ver Todo Priyanka Chopra Priyanka Chopra, look del dia Credit: Patricia Schlein/Star Max/GC Images Fina y elegante lució la actriz con este conjunto rojo de pantalón y chaqueta. 8 de 9 Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara, look del dia Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Para irse de compras, la actriz colombiana optó por este cómodo atuendo de jeans rasgado, suéter blanco y tenis. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

