El look del día - julio 22, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería adamari lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Kim Kardashian, Adamari López y Giselle Blondet son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Jason Koerner/Getty Images Hermosa lució la presentadora dominicana con este hermoso minivestido estampado con cutouts, que complementó con botines negros. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Daniela Luján Daniela Lujan Credit: Instagram/Cuéntamelo ya La actriz mexicana llegó a una entrevista con este look de pantalón estampado de talle alto, un crop top negro y una chaqueta del mismo color. 2 de 9 Ver Todo Adamari López adamari lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Nos encantó este coqueto vestido rojo con estampado floral que portó la querida presentadora. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Giselle Blondet Giselle Blondet Credit: Instagram/Giselle Blondet Muy fresca y juvenil lució la presentadora con este minivestido de un solo hombro con vuelos. 4 de 9 Ver Todo Khloé Kardashian Khloe Karashian Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La empresaria presumió su esbelta figura con este atrevido jumpsuit negro de manga larga y cuello alto. 5 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la socialité saliendo de un restaurante junto a su hermana Khloé y ataviada con un pantalón negro de talle alto y un top de manga larga. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group La más pequeña de las Kardashian/Jenner también se fue de fiesta y para la ocasión eligió este vestido plateado, zapatos blancos de punta y un minibolso. 7 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Instagram Con este hermoso y elegante vestido blanco con vuelos, la periodista se encargó de conducir la más reciente transmisión de Al rojo vivo (Telemundo) 8 de 9 Ver Todo Roxana Castellanos Roxana Castellanos Credit: Instagram/Cuéntamelo ya La presentadora y comediante mexicana combinó su pantalón verde neón, con esta coqueta blusa blanca con vuelos. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

