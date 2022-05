El look del día - mayo 24, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Gigi Hadid, Adamari López y Michelle Vieth son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Adriana Lima Adriana Lima, look del dia Credit: 2022 Backgrid UK/The Grosby Group La modelo mostró su avanzado embarazo con este fabuloso vestido maxi con estampado animal y pronunciada abertura frontal. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mexicana lució muy coqueta y juvenil con este minivestido verde limón. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Espectacular lució la querida presentadora con este hermoso conjunto estampado de falda midi y crop top. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jennifer Connelly Jennifer Connelly, look del dia Credit: Raymond Hall/GC Images Captamos a la talentosa actriz en las calles de Nueva York portando este look de minifalda negra, blusa con lunares y botas a la rodilla. 4 de 9 Ver Todo Rachel Brosnahan Rachel Brosnahan, look del dia Credit: Roy Rochlin/Getty Images for Empire State Realty Trust La bella actriz combinó su clásico minivestido naranja con zapatos rosados de punta. 5 de 9 Ver Todo Gigi Hadid Gigi Hadid, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Vimos a la modelo en Nueva York llevando este atuendo de pantalón crema, top tipo corsé y zapatos de punta. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kristen Stewart Kristen Stewart, look del dia Credit: Daniele Venturelli/WireImage La actriz llegó a un encuentro con la prensa ataviada con este conjunto rojo a cuadros, de Chanel. 7 de 9 Ver Todo Maribel Guardia Maribel Guardia, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia La actriz y cantante posó junto a sus mascotas con este minivestido fucsia de manga larga. 8 de 9 Ver Todo Michelle Vieth Michelle Vieth, look del dia Credit: Instagram/ Cuéntamelo ya Para visitar los estudios de Cuéntamelo ya (Las estrellas), la actriz eligió este minivestido estampado. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - mayo 24, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.