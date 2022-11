El look del día - noviembre 14, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Mezcalent Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Kim Kardashian, Adamari López y Jessica Alba son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Olivia Wilde Olivia Wilde Credit: Rodin Eckenroth/Getty Images Muy chic y juvenil lució la actriz con esta falda negra vaporosa que complementó con un crop top strapless, ambas piezas de Magda Butrym. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jessica Alba Jessica Alba Credit: Rodin Eckenroth/Getty Images La actriz y empresaria llegó a gala, en Los Ángeles, de Baby 2 Baby con este fabuloso traje rosado con aplicaciones florales, de Carolina Herrera. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Mezcalent La presentadora disfrutó del concierto de Nodal, en Miami, con este atuendo de pantalón plateado de talle alto, blusa blanca de manga larga y bolso de Chanel. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Rodin Eckenroth/Getty Images La empresaria mostró sus llamativas curvas con este ceñido vestido rosado con cola, cutouts y lazos, de Balenciaga. 4 de 9 Ver Todo Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Rodin Eckenroth/Getty Images La joven empresaria llegó a la misma gala ataviada con este vestido negro con cuello halter y transparencias, de Loewe. 5 de 9 Ver Todo Taylor Swift Taylor Swift Credit: Kevin Mazur/WireImage La cantante acaparó todas las miradas en su paso por la alfombra roja de los MTV Awards, en Duesseldorf, Alemania, con este sexy vestido de David Koma. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio Credit: Rodin Eckenroth/Getty Images La modelo eligió este elegante traje dorado strapless para asistir a la gala de Baby 2 Baby, en Los Ángeles. 7 de 9 Ver Todo Anitta Anitta Credit: Rodin Eckenroth/Getty Images La cantante brasileña también llego a dicha gala con este hermoso vestido blanco con detalles de encaje y vuelos. 8 de 9 Ver Todo Anya Taylor-Joy Anya Taylor-Joy Credit: James Devaney/GC Images Captamos a la talentosa actriz en las calles de Nueva York con este vestido negro de seda, que complementó con un elegante abrigo y sandalias atadas al tobillo. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - noviembre 14, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.