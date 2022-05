El look del día - mayo 10, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Carmen Villalobos, Adamari López y Cardi B son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Patricia Gámez Ana Patricia, look del dia Credit: Instagram/Ana Patricia Regia lució la presentadora con este moderno minivestido rojo. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza, look del dia Credit: Instagram/Andrea Meza Quedamos fascinadas con este look tan coqueto que llevó la ex Miss Universo mexicana. 2 de 9 Ver Todo Adamari López adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora lució como toda una muñeca con este minivestido con estampado floral y vuelos. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Cardi B Cardi B, look del dia Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La rapera eligió este sexy minivestido fucsia con pronunciado escote para salir a cenar con su hija y su esposo. 4 de 9 Ver Todo Carmen Villalobos Carmen VIllalobos, look del dia Credit: Instagram/Hoy día La actriz colombiana visitó los estudios de Hoy día (Telemundo), en compañía de su compañero Sebastián Martínez y ataviada con este set naranja de minifalda y chaqueta, que complementó con un crop top morado y zapatos fucsia. 5 de 9 Ver Todo Jessica Biel Jessica Biel, look del dia Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Para asistir a una velada, en Los Ángeles, la actriz optó por este conjunto blanco de palazzos y crop top. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kate Middleton Kate Middelton, look del dia Credit: Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images Fabulosa y elegante lució al duquesa con este clásico abrigo. 7 de 9 Ver Todo Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos, look del dia Credit: Instagram/Migbelis Castellanos La reportera mostró sus curvas con estos palazzos blancos que complementó con un crop top del mismo color y una chaqueta verde militar. 8 de 9 Ver Todo Sara Corrales Sara Corrales, look del dia Credit: Instagram/Programa Hoy La actriz colombiana llegó a los estudios del programa Hoy (Televisa), con este vestido negro midi con la espalda al descubierto, que dejaba ver si increíble figura. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

