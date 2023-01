El look del día - enero 10, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Irina Baeva, Adamari López y Marlene Favela son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta galería de moda. Échale un vistazo y toma nota de las tendencias que llevan tus artists favoritas para que puedas imitar su estilo. Empezar galería Andrea Meza ANdrea Meza Credit: Instagram/Bendito Closet Regia lució la presentadora con este hermoso set estampado de pantalón cropped y chaqueta. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Irina Baeva Irina Baeva Credit: Instagram/Irina Baeva La actriz rusa llegó a los estudios del programa Hoy (Televisa), ataviada con este sexy vestido blanco de encaje. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Nos encantaron estas botas azul real que la presentadora eligió para combinar su minivestido crema. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz Credit: Intagram/Aleyda Ortiz Este fabuloso vestido blanco acentuó las esbelta figura de la presentadora. 4 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela La bella actriz y empresaria mexicana deslumbró con este look otoñal que la hacía lucir como toda una fashionista. 5 de 9 Ver Todo Paula Echevarría <p>La bella actriz española combinó su coqueto vestido estampado con vuelos, con botas vaqueras y un minibolso blanco. </p> La bella actriz española combinó su coqueto vestido estampado con vuelos, con botas vaqueras y un minibolso blanco. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Roselyn Sánchez Roselyn Sanchez Credit: Instagram/Roselyn Sánchez La actriz llegó a Despierta América (Univision), con este llamativo set verde neón de minifalda y chaqueta oversized, que complementó con un top negro de encaje, medias opacas y zapatos de punta. 7 de 9 Ver Todo Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker Credit: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Captamos a la actriz en las calles de Nueva York ataviada con este look de jumpsuit fucsia, que combinó con un fabuloso bolso de lentejuelas, de su colección junto a Fendi, un abrigo de lunares y zapatos de punta verde metálico. 8 de 9 Ver Todo Tania Rincón Tania Rincon Credit: Instagram/Tania Rincón Para estrenar el nuevo estudio del programa Hoy (Televisa), la presentadora optó por este set azul pastel. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

