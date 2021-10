El look del día - octubre 15, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Hoy día No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Ana Bárbara, Adamari López y Salma Hayek son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz, look del dia Credit: Instagram/Aleyda Ortiz Nos encantó este look retro que portó la exreina de belleza. ¡Queremos su blusa! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Bárbara Ana Barbara, look del dia Credit: Instagram/Ana Bárbara Este minivestido morado de manga larga con cutouts, hizo que la cantante luciera más juvenil y moderna. 2 de 9 Ver Todo Adamari López adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Hoy día Este conjunto con estampado tie-dye que portó la presentadora es perfecto para cualquier salida de fin de semana. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Andra Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta Con este elegante vestido azil marino, de BCBGMaxazria, llegó la presentadora a la más reciente edición del programa Hoy (Televisa). 4 de 9 Ver Todo Salma Hayek Salma Hayek, look del dia Credit: JOCE/Bauer-Griffin/GC Images Regia lució la actriz con este conjunto de pantalón y chaqueta con estampado de leopardo. 5 de 9 Ver Todo Aylín Mujica Aylin Mujica, look del dia Credit: Instagram/Aylin Mujica Con este cómodo y cool atuendo, la presentadora se fue a ver la película de terror Halloween Kills. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Para regresar al programa Hoy (Televisa), después de unos días de ausencia, la presentadora optó por este femenino vestido con estampado floral que le sentaba de maravilla a su figura. 7 de 9 Ver Todo Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group La actriz presumió su embarazo con este look de falda blanca maxi y camisa azul pastel. 8 de 9 Ver Todo Rosario Dawson Rosario Dawson, look del dia Credit: 2021 Media Punch/The Grosby Group La actriz llegó a una entrevista ataviada con este otoñal look de vestido caqui, botas marrones y gabardina. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - octubre 15, 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.