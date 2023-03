El look del día - marzo 7, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del dóa Credit: Instagram Adamari López, Francisca y Chiquibaby son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Stephanie Himonidis El look del día Credit: Instagram La Chiquibaby comenzó fuerte la semana posando con este fabuloso traje fucsia de cuerpo estilo corsé decorado c on brillos y plumas, y una voluminosa falda de tafeta. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca El look del día Credit: Instagram Así de moderna vimos a la dominicana con este traje de dos piezas con raya en tonos beige sumándose a la tendencia working girl. Es sí, le dio su punto usando una chaqueta corta. Lo combinó con zapatos de punta y joyas doradas. 2 de 10 Ver Todo Adamari López El look del día Credit: Instagram La conductora ya está en modo primaveral con uno de los colores estrella de la temporada, el naranja, que lució con este coqueto set estampado de aire retro de Kalopsia Shop y zapatos de punta con tiras del mismo tono. 3 de 10 Ver Todo Anuncio María Celeste Arrarás El look del día Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La periodista regresó a Telemundo después de tres años de su despido para felicitar a sus colegas de La mesa caliente. Para hacerlo usó este favorecedor vestido camisero en amarillo pastel, con detalles drapeados y mangas ligeramente acampanadas, combinado con sandalias plateadas. 4 de 10 Ver Todo Jenna Ortega El look del día Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images La actriz latina sigue apostando por el blanco y negro y eligió este original vestido confeccionado como una camisa y chaqueta deconstruidas de Jean Paul Gaultier para asistir al estreno mundial de su película Scream VI en Nueva York. 5 de 10 Ver Todo Melissa Barrera El look del día Credit: Dominik Bindl/FilmMagic La actriz mexicana coprotagoniza el filme de terror y dijo presente en el estreno con este sensual vestido negro con aberturas y tiras entrelazadas de Zuhair Murad. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Demi Lovato El look del día Credit: Dominik Bindl/FilmMagic Muy sofisticada, la cantante y actriz también estuvo en el estreno de Scream VI, con este vestido negro de corte sirena y mangas capa que lució con el cabello húmedo peinado hacia atrás, intenso delineado de ojos y una discreta gargantilla. 7 de 10 Ver Todo Ana de Armas El look del día Credit: Marc Piasecki/WireImage La actriz cubana fue una de ls invitadas VIP en el desfile de Louis Vuitton en la Semana de la Moda de París, con este vestido de piel bicolor en tonos camello. Chaqueta negra, botas altas y bolso de mano completaron su look. 8 de 10 Ver Todo Zendaya El look del día Credit: Best Image/The Grosby Group También en el show de Louis Vuitton en París vimos a la actriz, quien lució su lado más salvaje con este conjunto de short, chaqueta y botas de estampado animal, con el brasier a la vista y un bolsito de mano con el logo de la firma. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Zoë Saldaña El look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz de raíces dominicanas lució cómoda y casual a su llegada a París con patalones de mezclilla, suéter color arena y pañuelo al tono que completó con un abrigo de cuadros grises, tenis Gucci y sombrero. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

