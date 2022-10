El look del día - octubre 6, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Salma Hayek, Adamari López y Rosalía son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Carolina Herrera Carolina Herrera Credit: Carlos Alvarez/Getty Images La legendaria diseñadora venezolana llegó a una velada luciendo muy chic y elegante con este look de pantalón negro cropped, camisa blanca y zapatos de punta. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Charlize Theron Charlize Theron Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz en las calles de Hollywood llevando este cómodo look de pantalón corto, top negro, camisa blanca y tenis. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari lopez Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora está lista para la temporada de otoño con este hermoso set blanco de negro. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Giselle Blondet Gisellle Blondet Credit: Instagram/Giselle Blondet Este jumpsuit estampado le sentó de maravilla a la figura de la querida presentadora. 4 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez Fina y elegante lució la presentadora con este look de palazzos grises, blusa amarilla y zapatos de punta con estampado animal. 5 de 9 Ver Todo Salma Hayek Salma Hayek Credit: Goff Photos/The Grosby Group Para salir a cenar en Londres, la actriz optó por un pantalón de terciopelo, suéter negro, abrigo y clutch de Bottega Veneta. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kate Middleton Kate Middleton Credit: Chris Jackson - Pool/Getty Images Este clásico abrigo azul pastel fue el complemento perfecto para el look de la princesa de Gales. 7 de 9 Ver Todo Reese Witherspoon Reese Witherspoon Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz combinó su clásico vestido morado con zapatos lila de punta y un abrigo color camello. 8 de 9 Ver Todo Rosalía Rosalia Credit: Jesse Grant/Getty Images for The Recording Academy Para una entrevista especial, la cantante español eligió este atuendo de leggings negros, suéter oversized y botas por encima de la rodilla. ¿Qué te parece su peinado? 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

