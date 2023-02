El look del día – febrero 16, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style Myrka Dellanos, Marlene Favela y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Jennifer López Jennifer López Credit: Mega/The Grosby Group Únete a la tendencia de los jeans anchos como JLo, quien los usó junto a un suéter blanco y su bolso favorito de Dior para ir a un estudio de baile. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Kenia Ontiveros Kenia Ontiveros Credit: IG/Kenia Ontiveros La empresaria y esposa de Larry Hernández maravilló en las redes con plataformas de Gucci y un traje ceñido en el color del año, fucsia. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style Dio lección de estilo invernal con la ayuda de la estilista Denise del Pino, vistiendo un "sweater dress" gris, botas blancas y su cabello en un recogido juvenil. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: IG/Mesa Caliente La presentadora lució lista para la primavera con esta propuesta de minivestido floral y pendientes rosa. 4 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela Credit: IG/Marlene Favela Como una princesa lució la actriz en la presentación de "El amor invencible" con un vestido amarillo accentuado con un lazo negro y zapatos a juego. 5 de 9 Ver Todo Michelle Salas Michelle Salas Credit: IG/Michelle Salas En camino a un evento de New York Fashion Week, la influencer posó para las redes vistiendo un traje con aberturas de AFRM. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Backgrid/The Grosby Group ¡Qué guapa! La colombiana disfrutó de una cita con su esposo con esta propuesta sexy de escote atrevido en tonos café. 7 de 9 Ver Todo Becky G Becky G Credit: Startraks Photo/The Grosby Group La intérprete de "MAMIII" impactó en Nueva York con este atuendo de cuero, botas verdes y un recogido de cabello sensual. 8 de 9 Ver Todo Mariah Carey Mariah Carey Credit: Splash News/The Grosby Group Derrochó glamour al estilo del viejo Hollywood posando con su Rolls Royce vistiendo un traje rojo vivo y un saco de piel blanca. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

