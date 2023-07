El look del día - julio 12, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Chiquibaby, Zoë Saldaña, Sofía Carson y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Chiquibaby El look del día Credit: Instagram La flamante nueva presentadora de ¡Siéntese quien pueda! (Univisión) posó así de sonriente en el plató con un minivestido rosa, de tirantes finos adornados con perlas y un gran lazo en el frente que combinó con zapatos fucsias de plataforma y tacón. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Shakira El look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group La cantante continúa en Londres, donde salió a cenar con unos amigos ataviada con pantalones de mezclilla con paneles de encaje, una blusa satinada negra y botines de altísimo tacón. 2 de 8 Ver Todo Jennifer López El look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Para salir a almorzar con su hija Emme, la nuyorican optó por este cómodo conjunto de pantalón ancho y chaqueta oversized en color beige, que combinó con tenis, varias cadenas doradas, un minibolso y un sombrero del mismo color. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Adamari López El look del día Así de juvenil vimos a la comunicadora, quien asistió a un evento con pantalones de mezclilla de tiro alto, cinturón azul marino de Louis Vuitton, un top lencero con paneles de encaje, sandalias y cartera de mano en los mismos tonos. 4 de 8 Ver Todo Sofía Carson El look del día Credit: Daniele Venturelli/Getty Images Muy elegante como siempre, la actriz de origen colombiano deslumbró con su belleza en el Festival de Ischia, en Italia, y con este vaporoso vestido blanco con delicado estampado floral. 5 de 8 Ver Todo Zoë Saldaña El look del día Credit: John Phillips/Getty Images Para la premiere de su nueva serie Special Ops Lioness en Londres la actriz eligió este vestido morado de tirantes de corte asimétrico y originales botas calcetín de Victoria Beckham. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nicole Kidman El look del día Credit: John Phillips/Getty Images La actriz australiana comparte créditos con Saldaña en la serie Special Ops Lioness y para el estreno en Londres lució muy elegante y chic con este traje tostado de Ferragamo y zapatos acharolados. 7 de 8 Ver Todo Carolina Ross El look del día La cantante mexicana, amante de las tendencias, posó con este pantalón de mezclilla de pernera ancha decorados con cristalitos, un cropped top de punto abotonado y un bolsito de Coach, además de su sombrero. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - julio 12, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.