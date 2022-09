El look del día - septiembre 15, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari lopez Credit: Instagram/Adamari López Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Anne Hathaway, Adamari López y Kim Kardashian son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: Instagram/Jessica Rodríguez Hermosa lució la presentadora con este look de pantalón de cuero, top negro de manga larga y una alta cola de caballo. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La socialité mostró su delgada figura con este ceñido jumpsuit negro. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari lopez Credit: Instagram/Adamari López Quedamos fascinadas con este look blanco de pantalón blanco y chaleco, que portó la querida presentadora. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Laura Flores Laura Flores Credit: Instagram/Programa Hoy Muy elegante y sofisticada con este atuendo de pantalón rojo de talle alto y blusa transparente estampada con lazo. 4 de 9 Ver Todo Naomi Watts Naomi Watts Credit: Splash News/The Grosby Group La talentosa actriz llegó a una velada con este femenino vestido morado con estampado floral y mangas tipo globo. 5 de 9 Ver Todo Reina Máxima de Holanda Reina Maxima de Holanda Credit: Dutch Press/The Grosby Group Fina y elegante lució su majestad con este vestido de manga larga que complementó con un fabuloso sombrero negro. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Becky G Becky G Credit: Splash News/The Grosby Group Captamos a la cantante cuando llegaba a un desfile de moda en Nueva York con este sexy vestido verde estampado, que combinó con un abrigo negro de cuero y sandalias doradas atadas al tobillo. 7 de 9 Ver Todo Camila Mendes Camila Mendes Credit: Phillip Faraone/Getty Images for Netflix La actriz llegó a la presentación de su nuevo proyecto con Netflix, con este sexy set verde de falda maxi y top tipo corsé. 8 de 9 Ver Todo Anne Hathaway Anne Hathaway Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images La actriz acaparó miradas al llegar al desfile de moda de Michael Kors, en Nueva York, con este minivestido marrón de cuello alto, que resaltó con un abrigo de cuero y zapatos de punta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - septiembre 15, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.