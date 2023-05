El look del día - mayo 24, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Adamari López Sandra Echeverría, Scarlett Johansson y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige a tu favorita! Empezar galería Sandra Echeverría Look del día Credit: Emma McIntyre/WireImage La actriz mexicana dijo presente en la gala de la fundación Alliance for Women in Media con este sensual diseño negro de brillos con aberturas en los laterales y lazada gigante de satín en la parte trasera que combinó con anchos brazaletes dorados. aretes largos. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Reina Máxima Look del día Credit: P van Katwijk/Getty Images La monarca asistió a la presentación de un programa cultural para niños en La Haya con este conjunto de pantalón palazzo en color teja y una blsua de mangas amplias y cinturón del mismo color. 2 de 8 Ver Todo Adamari López Look del día Credit: Instagram La puertorriqueña lució sexy y juvenil con este look de pantalón de mezclilla entubado con detalles rotos, y una camiseta de estilo rock con la palabra Instagram y la silueta de un tigre. ¡Grrr! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Eva Longoria Look del día Credit: Andreas Rentz/Getty Images Muy sonriente, la mexicana fue una de las invitadas a la cena benéfica Together we give, con este original diseño negro de cuello alto y cola con un patrón de chevrón formado por apliques 3D. Grandes artes de diamantes y zapatos clásicos completaron su look. 4 de 8 Ver Todo Mónica Barbaro Look del día Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz de ascendencia latina presumió pierna con este fabuloso minivestido de plumas rosas de Oscar de la Renta con sandalias a juego. 5 de 8 Ver Todo Scarlett Johansson Look del día Credit: Lionel Hahn/Getty Images Bellísima, la actriz pisó la alfombra roja de Cannes con este diseño a la medida de Prada, con el sostén decorado con pedrería a la vista y cuerpo rosado de corte columna que combinó con unos originales pendientes. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ashley Graham Look del día Credit: Dave Benett/Getty Images for Conde Nast También en Cannes vimos a la modelo con este precioso diseño mini de inspiración regency, con falda estructurada bordado en tonos azules de Georges Hobeika, que acompañó con una larguísima boa turquesa y sandalias plateadas. 7 de 8 Ver Todo Halle Bailey Look del día Credit: Don Arnold/WireImage La protagonista de La sirenita continúa con la promoción del filme, en este caso en Sidney, donde lució este modelo a la medida de Off-White con silueta sirena, escote palabra de honor asimétrico, y cuerpo decorado con cristales en color azul cielo satinado y llamativos aretes. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - mayo 24, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.