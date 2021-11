El look del día - noviembre 1, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Hoy día No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Alejandra Espinoza, Adamari López y Eva Longoria son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Eva Longoria Eva Longoria, look del dia Credit: 2021 Best Image/The Grosby Group Sobria y elegante lució la actriz con este conjunto de pantalón y chaqueta de terciopelo. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, look del dia Credit: Instagram/El gordo y la flaca La presentadora mexicana impactó con este sensual modelo negro. 2 de 9 Ver Todo Adamari López adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Hoy día La presentadora dejó a todos boquiabiertos al iniciar la semana con este sexy vestido rojo que dejaba ver si nueva e increíble figura. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jaydy Michel Jaydy Michel, look del dia Credit: 2021 G3/The Grosby Group La modelo llegó a un evento en Sevilla, España con este elegante jumpsuit negro de cuello halter. 4 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen, look del dia Credit: Instagram/Lourdes Stephen La dominicana llegó a los estudios de Nuestra Belleza Latina ataviada con este moderno vestido rojo con los hombros al descubierto. 5 de 9 Ver Todo Renata Notni Renata Notni, look del dia Credit: 2021 Eyepix Images/The Grosby Ataviada con este hermoso jumpsuit crema llegó la actriz a una fiesta en la Ciudad de México. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rihanna Rihanna, look del dia Captamos a la cantante cuando salía de un restaurante en Nueva York con este look de jeans acampanados top banco y abrigo azul marino. 7 de 9 Ver Todo Sharon Stone Sharon Stone, look del dia Credit: 2021 G3/The Grosby Group La legendaria actriz eligió este sofisticado conjunto de pantalón y chaqueta, para asistir a una velada en Sevilla, España. 8 de 9 Ver Todo Livia Brito Livia brito, look del dia Credit: Instagram/Programa Hoy Para visitar los estudios del programa Hoy (Televisa_, la actriz optó por esta minifalda estampada, que complementó con una camisa blanca con lazada y zapatos de punta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

