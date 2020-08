"¡Está tan delgada!". Adamari López impacta con su cambio físico más notable que nunca Estas imágenes del antes y el después de la conductora demuestran la espectacular transformación que ha experimentado la puertorriqueña en los últimos meses. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El esfuerzo tiene su recompensa y Adamari López es el vivo ejemplo de ella. Despacito pero sin pausa, la co-presentadora de Un nuevo día ya empieza a ver los frutos de sus duros entrenamientos físicos con su pareja Toni Costa y los hábitos saludables en su comida. Su última imagen en su programa ha dado mucho de qué hablar en las redes por su notable cambio, más apreciable que nunca. No ha sido un camino de rosas, al contrario, le ha costado sudor y lágrimas por igual, pero la entrega y el 'sufrimiento' están mereciendo la pena. Hasta su entrenador físico, Yasmani, ha compartido públicamente el orgullo que siente de su trabajo a través de una imagen y unas palabras donde agradece a la pareja la entrega al reto en el que llevan inmersos casi dos meses. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mucho sacrificio y disciplina en una sola foto", ha escrito el deportista. "Pero cuando quieres puedes". Y a las pruebas nos remitimos. La pareja luce espectacular físicamente, además de satisfecha con el trabajo bien hecho que no acaba aquí. Desde que en enero se comprometiera al programa de puntos de WW para bajar de peso y, sobre todo, tener una vida mucho más saludable y de calidad, Adamari no ha cesado en su objetivo. Los resultados comienzan a verse cada día más y eso ha servido de motivación a la feliz mamá para seguir con ganas. El apoyo de su pareja también ha sido clave. Ahora pasan más tiempo juntos gracias a las clases de baile y entrenamientos juntos, lo que les ha unido aún más si cabe. "Qué hermosa, está más delgada","Superhermosa", "Se ve espectacular", "Está tan delgada", escribieron algunos halagando el tipazo de nuestra querida chaparrita. Acostumbrados a verla todos los días, quizás se ha hecho más difícil apreciar los cambios, pero comparando con la Adamari de hace unos meses la diferencia es más que obvia. ANTES Image zoom Image zoom Instagram/Adamari López AHORA Image zoom Instagram/Un nuevo día Image zoom Adamari López Instagram/Un nuevo día Un claro ejemplo de que quien siembra recoge. ¡Estás preciosa compañera!

Close Share options

Close View image "¡Está tan delgada!". Adamari López impacta con su cambio físico más notable que nunca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.