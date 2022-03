El look del día - febrero 28, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Jennifer López, Adamari López y Sharon Stone son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel En la más reciente transmisión de Despierta América (Univision), la presentadora dominicana llevó el color de moda. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Como adolescente lució la presentadora con este look de minifalda blanca, crop top y botas vaqueras. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Regia lució la presentadora con este ceñido y moderno vestido naranja. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez, look del dia Captamos a la artista con este cómodo look de pantalón negro, top blanco de cuello alto, zapatos planos y clutch Botega Venetta. 4 de 9 Ver Todo Lindsay Casinelli Lindsay Casinelli, look del dia Credit: Instagram La presentadora de deportes mostró su esbelta figura con este ceñido vestido con vuelos. 5 de 9 Ver Todo Zoë Saldaña Zoe Saldana, look del dia Credit: Raymond Hall/GC Images Vimos a la actriz en Nueva York ataviada con este hermoso vestido negro estampado, que complementó con un elegante abrigo y zapatos naranja. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rihanna Rihanna, look del dia Credit: 2022 Backgrid UK/The Grosby Group La cantante causó sensación con este sexy minivestido negro que dejaba ver su ya famosa barriga de embarazo. 7 de 9 Ver Todo Rita Ora Rita Ora, look del dia Credit: Daniele Venturelli/WireImage Amamos este look que llevó la cantante a una velada en Milán. 8 de 9 Ver Todo Sharon Stone Sharon Stone, look del dia Credit: Daniele Venturelli/WireImage La legendaria actriz acaparó todas las miradas con este elegante traje negro strapless. ¡Qué bella! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

