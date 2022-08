El look del día - 17 de agosto, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Sofía Vergara, Adamari López y Kylie Jenner son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Francisca Francisca Credit: Instagram/Francisca Elegante lució la presentadora dominicana con este vestido fucsia, que combinó con sandalias cremas y un moño alto. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo Con este coqueto minivestido a cuadros y mangas abullonadas la presentadora mostró sus increíbles piernas. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Estos modelos de vestidos tipo esmoquin se han vuelto los favoritos de la presentadora. Además, el verde le sienta de maravilla. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Heidi Klum Heidi Klum Credit: Mega/The Grosby Group Con este vestido maxi estampado que la hacía lucir muy fresca y cómoda llegó la modelo a los estudios de America's Got Talent (NBC). 4 de 9 Ver Todo Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Para salir a cenar con su pareja, la empresaria optó por este vestido gris, que combinó con tenis blancos y un minibolso negro. 5 de 9 Ver Todo Rashel Díaz Rashel Diaz Credit: Cortesía Nos encantó esta combinación que llevó la ahora empresaria durante su aparición en Despierta América (Univision). 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sandra Echeverrría Sandra Echeverría Credit: Instagram/Programa Hoy La actriz llegó al programa Hoy (Televisa), ataviada con este set de palazzos y chaleco. 7 de 9 Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: 2022 Mega/The Grosby Group Fabulosa lució la actriz colombiana con este look de culottes, top crema con los hombros al descubierto, sandalias marrones y bolso de Dior. 8 de 9 Ver Todo Tania Rincón Tania Rincón Credit: Instagram/Tania Rincón Este sexy look dejó ver la tonificada figura de la presentadora mexicana. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

