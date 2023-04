El look del día – abril 6, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería clarissa molina Credit: IG/clarissa molina Ana de Armas, Adamari López y Clarissa Molina son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Satcha Pretto Satcha Pretto, Francisca Credit: IG/Despierta America Celebró su cumpleaños junto a Francisca en "Despierta America" vistiendo un vestido blanco y negro a rayas. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana de Armas Ana de Armas Credit: Splash News/The Grosby Group Captamos a la actriz cubana en un paseo por Nueva York con un atuendo monocromático de saco oversized y pantalones clásicos. 2 de 7 Ver Todo Adamari López Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style ¡Qué guapa! La presentadora maravilló con esta sensual propuesta de terciopelo elegida por la estilista Denise del Pino. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Andrea Legarreta Andrea Legarreta Credit: IG/Andrea Legarreta Disfrutó de un dia en Londres vistiendo un look negro cómodo y práctico accentuado con un bolso de cuero y botas de Dior. 4 de 7 Ver Todo Clarissa Molina clarissa molina Credit: IG/clarissa molina La presentadora dio lección de estilo primaveral con esta pinta blanca y rosa con un cinto para marcar su cintura de avispa. 5 de 7 Ver Todo Jessica Carrillo Jessica Carrillo Credit: IG/Jessica Carrillo Muy chic lució la mexicana con un labial rojo y un vestido a rayas elegido por el estilista Reading Pantaleón. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Danella Urbay Danella Urbay Credit: IG/Danella Urbay Impactó en las redes vistiendo un crop top rosa, jeans anchos y botas blancas de tacón. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

