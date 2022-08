El look del día - agosto 12, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que nos fascinan. Adamari López, Lucero y Michelle Obama son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Lucero y Mijares look del día Credit: Mezcalent Divorciados hace años, la pareja presentó su primera gira juntos. Para tal ocasión, la artista apostó por pantalones de mezclilla anchos, camiseta blanca y un bonito kimono satinado verde, combinado con tenis. Por su parte, el cantante mexicano eligió un llamativo traje beige con motivos tribales. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Michelle Obama look del día Credit: Arturo Holmes/Getty Images for Netflix Durante un festival de cine en Martha's Vineyard, la exprimera dama lució este veraniego vestido blanc con cintura fruncida y detalles calados, de Heman & Nandita. 2 de 9 Ver Todo Chiquis Rivera look del día Credit: Instagram Al más puro estilo catwoman, la cantante salió a cenar con un ajustado enterizo negro de seductor escote y una correa Gucci, que completó con sandalias de tacón y plataforma doradas. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Adamari López look del día Los colores pastel siguen en tendencia, como mostró la conductora con este coqueto vestido azul de corte evasé, conjuntado con sandalias minimalistas en rosa. 4 de 9 Ver Todo Giselle Blondet look del día Credit: Instagram De rojo pasión se vistió la conductora de La mesa caliente, muy favorecida con este ceñido modelo de un solo hombro de Pinkapple y sandalias finas. 5 de 9 Ver Todo Becky G Look del día Credit: Matt Winkelmeyer/Variety via Getty Images Este original diseño de Azzi & Osta estilo blazer, pero palabra de honor, en dos texturas, fue la elección de la cantante de raíces mexicanas para asistir a una fiesta en Hollywood. Como accesorios, joyas brillantes y sandalias de charol, con tremenda plataforma. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquibaby look del día Credit: Instagram La conductora presumió pierna con este vestido estampado en tonos crudos que combinó con zapatos color mostaza de tacón ancho. 7 de 9 Ver Todo Sofía Carson Look del día Credit: John Parra/Getty Images for The Recording Academy Para entregar una beca que lleva su nombre, en conjunto con la Latin GRAMMY Cultural Foundation, la artista colombo estadounidense nos maravilló con un minitraje de encaje azul con diseño floral y lazada al cuello. 8 de 9 Ver Todo Karla Souza Look del día Credit: Leon Bennett/Getty Images Así de luminosa vimos a la actriz mexicana en la presentación de su último trabajo Day Shift. Con este modelito palabra de honor plateado de falda voluminosa firmado por Weisheng Paris, y el cabello con efecto húmedo, la artista simplemente deslumbró. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - agosto 12, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.