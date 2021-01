Close

Así luce el espacioso clóset de Adamari López La presentadora contrató a la organizadora profesional Cindy Huzenman para que lo organizara Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para la mayoría de las mujeres, tener su clóset bien organizado es algo vital, pero tenemos que admitir que no siempre es tan fácil poner todo en su lugar y sobretodo tener cada cosa al alcance. Por eso muchas chicas, incluyendo a las famosas, prefieren aprovechar los servicios de expertos como Cindy Huzenman de Cindyology, una experta en organización que ya ha trabajado con varias famosas entre ellas Gaby Espino y Ariadna Gutiérrez, que además comparte sus conocimientos a través de su cuenta de Instagram. Fue precisamente a ella a quien Adamari López acudió para que le pusiera en orden uno de sus lugares favoritos, su armario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Miren como va quedando esta organización. Me encanta", dijo la presentadora en una de las historias que publicó en Instagram mostrando el proceso de organización. "Cindy me ha organizado todo, pantalones cortos, pantalones largos abajo. Explícalo tu Cindy". Tanto López como Cindy, compartieron varios videos del proceso y la verdad nos encantó ver el armario de nuestra querida Ada. Según pudimos apreciar, la presentadora tiene muchos jeans y pantalones cortos, y como era de esperarse también tiene muchísimos zapatos. En el espacioso clóset, la puertorriqueña también tiene muchísimos bolsos que la experta organizó en cajas transparentes para que no se maltraten y para que sea muy fácil para su clienta encontrar la pieza que busca. Uno de los mejores tips de la experta, fue el de colgar los pantalones, tanto cortos como lagos, en perchas de ropa para bebés. De esta manera ocupan menos espacio y quedan perfectamente organizados. Hace un tiempo, Cindy también se encargó de organizar la despensa de la presentadora. ¿Otra cosa que notamos? Alcanzamos a ver algunas piezas de su prometido Toni Costa, pero definitivamente la mayor parte del clóset la ocupan las pertenencias de López. ¿Será que al bailarín le tocó solo dejar lo imprescindible en ese armario? Eso no lo sabemos, pero de lo que sí estamos seguras es que queremos el clóset de López y de paso también sus bolsos y zapatos.

